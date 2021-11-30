РИАМО - 30 ноя. Президент РФ Владимир Путин посчитал, что криптовалюта не подходит для того, чтобы получить официальное хождение в России. Это связано с ее ненадежностью, сообщает Газета.ru.

«Самое главное для нас — это понизить волатильность рубля. Если мы думаем о том, чтобы определенные расчеты с нашими партнерами в рамках СНГ, в рамках сотрудничества с республиками бывшего Советского Союза, а объемы расчетов в рублях тут увеличиваются, для нас, конечно, главная задача — уменьшить волатильность», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства отметил, что Россия не станет отказываться от использования доллара, однако его участие в расчетах будут постепенно снижать.

Объем инвестиций России в государственные ценные бумаги в сентябре снизился по сравнению с предшествующим месяцем. Объем вложений составил 3,9 млрд долларов.