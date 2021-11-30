РИАМО - 30 ноя. Услуга Роснедр по формированию плана земельного участка в онлайн-формате и без помощи кадастрового инженера стала доступна в Подмосковье, ей могут воспользоваться жители и предприниматели области, планирующие строительство объектов за границами населенных пунктов, сообщает пресс-служба регионального комитета по архитектуре и градостроительству.

«В рамках оптимизации услуг в градостроительной сфере Подмосковье одним из первых регионов реализовало функцию онлайн генерации плана земельного участка для получения заключения Роснедр об отсутствии полезных ископаемых на осваиваемой территории», - сказал министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он отметил, что нововведение поможет заявителям, планирующим строительство за границами населенных пунктов, сократить трудозатраты и время на получение услуги. Теперь сформировать план можно самостоятельно и бесплатно, не прибегая к услугам кадастрового инженера.

Получить услугу можно на региональном портале Госуслуг двумя способами: либо с помощью кадастрового номера земельного участка, при наличии установленных границ в Росреестре, либо, указав координаты угловых точек территории. Планируется, что введение функции уменьшит количество отказов на 20% за год.

Срок выдачи заключений Роснедр также сократился, теперь он составляет 15 рабочих дней, вместо 24.