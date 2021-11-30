РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 ноя. В городском округе Котельники 1 декабря заработает «Почта Деда Мороза», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Праздничные мероприятия начнутся на площади ДК «Белая Дача» в 17:00 и на площади ДК «Силикат» в 18:00.

С собой необходимо взять письмо для Деда Мороза. Маленькие жители города смогут отправить свои письма, опустив их в почтовые ящики. Писать нужно на почтовый адрес: 162390, Россия, Вологодская область, г. Великий Устюг, «Почта Деда Мороза».

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