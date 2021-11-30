РИАМО - 30 ноя. В Московской области для ведения деятельности по обращению с отходами необходима лицензия. Теперь получить разрешительный документ можно на сайте госуслуг региона, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Ранее лицензия на обращение с отходами выдавалась на бумажном носителе. В таком виде она могла потеряться или с течением лет прийти в негодность. Теперь такой проблемы не будет. Как рассказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник, нужные сведения будут храниться в государственном электронном реестре лицензий.

«Информация не потеряется и будет доступна в любое время, а запросить выписку из реестра сможет любой пользователь регионального портала. Для этого при обращении за услугой нужно выбрать цель – предоставление сведений из реестра лицензий. А предприниматель на регпортале может подать онлайн-заявку для внесения лицензии в реестр», – отметила Куртяник.

В зависимости от опасности отходы в России подразделяют на 5 классов. Ртуть и приборы с солями свинца относятся к самому опасному I классу, а батарейки, автопокрышки и масла – ко II классу.

Умеренно опасными считаются медные провода и ацетон, их относят к III классу опасности. Такие строительные отходы как разбитые кирпичи, остатки щебня и арматуры относят к IV классу опасности. Не подлежат обязательному лицензированию практически безопасные отходы V класса – просроченные продукты, пластик, макулатура и металлолом.

Чтобы иметь право на деятельность по обращению с отходами I-IV классов, компании требуется соответствовать лицензионным требованиям. Решение предоставить организации лицензию или нет, принимается на основании статьи 14 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Проверить наличие такой лицензии у определенной организации можно на сайте Росприроднадзора (https://rpn.gov.ru/licences/).

В Московской области получить лицензию можно на портале госуслуг Подмосковья (https://uslugi.mosreg.ru/services/14915). Для этого требуется авторизоваться с помощью аккаунта ЕСИА, заполнить заявление и прикрепить документы.

За выдачу лицензии индивидуальные предприниматели и юрлица должны выплатить госпошлину на сумму 7,5 тыс. рублей. Услугу должны оказать в течение 45 рабочих дней. Когда запись будет внесена в реестр, в личном кабинете заявителя появится соответствующее уведомление. Выписка может быть распечатана и подписана ведомством, такая услуга обойдется в 3 тыс. рублей.

Физлица могут получить сведения из реестра лицензий бесплатно за 3 рабочих дня.