РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. В Подольске 1 декабря стартует декада приемов граждан в честь дня рождения партии «Единая Россия», она продлится по 10 декабря, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

С 1 по 10 декабря ко дню рождения «Единой России» все общественные приемные, в том числе и в Подольске, проведут декаду приемов граждан. Так, по предварительному графику, 1 декабря состоится прием граждан руководящими органами партии, 2 декабря пройдет день приемов по социально значимым вопросам, 3 декабря - по вопросам организации системы здравоохранения.

Также прием пройдет 6 декабря. В этот день горожане смогут задать вопросы по ЖКХ. 7 декабря состоится день приемов граждан по вопросам старшего поколения, 8 декабря - по вопросам дошкольного и школьного образования, 9 декабря - по юридическим вопросам, 10 декабря - по трудовым вопросам.

Проходить приемы будут по адресу: ул. Комсомольская, 46.