РИАМО - 30 ноя. Наиболее высокий спрос на написание и издание собственной книги в России отмечается среди экспертов различных специальностей – их доля в общем объеме заказов составляет не менее 35%, сообщила РИАМО главный редактор издательства «Человек слова», эксперт московского отделения «Опоры России» по продвижению бизнеса Любовь Бросалина.

Укрепить личный бренд

Изданием собственных книг чаще всего интересуются специалисты, которые не имеют бизнеса, наемных работников, но являются признанными профессионалами в своей области. Среди них психологи, психотерапевты, бизнес-тренеры, маркетологи, кулинары, дизайнеры, стилисты, косметологи, фитнес-тренеры, SMM-менеджеры, организаторы индивидуальных туров.

«Цель издания книги в этом случае – повысить узнаваемость персоны, укрепить личный бренд, а также получить возможность поднять стоимость своих услуг. Книга становится своеобразной презентацией профессиональных компетенций», – отметила Бросалина.

Продвижение бизнеса

Кроме того, иметь собственные издания хотят владельцы бизнеса. Таким образом они намереваются продвигать свое дело и привлекать большое количество новых клиентов.

«Также в данном случае книга – инструмент взаимодействия с деловыми партнерами, чиновниками. Дополнительная цель – отстроиться от конкурентов, показать свои фишки, уникальность. Таких клиентов в нашем портфеле заказов порядка 20%», – рассказала Бросалина.

Истории жизни

По словам эксперта, издание книг также заказывают непубличные люди, которые хотят поделиться опытом, рассказать о своей жизни, часто непростой. С начала пандемии коронавируса число таких авторов выросло и продолжает расти. Эти заказчики рассказывают о борьбе с тяжелым заболеванием, делятся историей эмиграции, посвящают свой рассказ опыту выстраивания отношений с приемными детьми.

«Основная цель написания книги, можно сказать, психотерапевтическая: желание переосмыслить свой опыт, еще раз прочувствовать, посмотреть на ситуацию сверху, понять что-то важное. Другой, очень значительный для таких авторов повод приступить к написанию – познать процесс литературной деятельности, пройти через творческий опыт, который обогащает и масштабирует личность», – отметила Бросалина.

Эксперт добавила, что таких авторов в издательстве насчитывается около 20%.

Ближе к людям

По данным издательства «Человек слова», порядка 10% желающих написать и издать книгу - это представители творческих профессий: певцы, актеры, художники. Для таких авторов книга является дополнительным опытом самореализации, кроме того, это позволяет им привлечь аудиторию к своей творческой деятельности.

Политики, чиновники и члены различных политических движений тоже проявляют интерес к созданию и выпуску книг под своим именем.

«Они издают книги для дополнительного привлечения потенциальных избирателей. Но есть еще одна причина. Высокопоставленные чиновники хотят показать, что власть не так далека от народа, как это может показаться, с ней можно быть в диалоге, просто надо понимать, как правильно его выстраивать», – пояснила Бросалина.

По ее словам, в общем объеме заказов книги таких авторов составляют порядка 10%.