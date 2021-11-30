РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 ноя. В декабре сроки приема показаний приборов учета для жителей частного сектора Щелкова изменяются, показания необходимо передать с 17 по 22 декабря, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Передача показаний возможна круглосуточно по телефонам: 8(903)796-80-05, 8(495)796-80-05 или в личном кабинете абонента на сайте МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал».

Доставка платежных документов за декабрь 2021 года осуществляется с 25 числа текущего месяца.