РИАМО - 30 ноя. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил завершающий этап реконструкции очистных сооружений в деревне Папушево – готовность объекта составляет 95%. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Все основные здания комплекса уже готовы и переданы в эксплуатацию, осталось завершить установку технологического оборудования и работы в блоке емкостных сооружений. Реконструкция осуществляется в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева, финансирование ведется из регионального и местного бюджетов.

На объекте задействованы 64 человека и 8 единиц специальной техники. Как отметил Иванов, комплексные пусконаладочные работы намечены на середину декабря.

«Зафиксировали статус готовности очистных сооружений в деревне Папушево. Данный объект реконструируем по программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Работа на станции, можно сказать, «кипит». К 15 декабря технологическое оборудование будет настроено, и объект заработает на полную мощность. Построен новый блок биологической очистки, еще два блока реконструированы», – сказал Иванов.

Он добавил, что также появилось новое здание для механической очистки стоков. Узел доочистки на дисковых фильтрах дооборудован устройством УФО-обеззараживания. Запущена котельная, она обеспечивает весь очистной комплекс, также функционирует лаборатория. Стоки уже переведены на новую линию.

«Нам остается сделать 2-ю и 3-ю линии – сейчас здесь выполняют работы по гидроизоляции монолитных конструкций стен и полов. По итогу всех работ производительность очистных сооружений составит 7 тыс. кубометров в сутки», — отметил Иванов.

Глава Одинцовского округа добавил, что такой мощности будет достаточно для территории, на которой суммарно проживают около 10 тысяч жителей.

Важно отметить, что очистные сооружения в деревне Папушево были построены в 1972 году. Спустя почти 50 лет они уже были не в состоянии обеспечивать потребности поселка Горки-10 и близлежащих населенных пунктов. Поэтому объект был включен в региональную программу реконструкции.