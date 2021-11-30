РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Рабочие на Подольской станции скорой медицинской помощи приступили к чистовой отделке помещений в ходе капитального ремонта, в комнатах отдыха смонтировали кондиционеры и установили новые двери, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

На станции скорой помощи в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» с 19 октября начался капремонт. Две недели назад, в прошлый рабочий визит, с представителями подрядной организации Максимович рассматривал ситуацию с установкой окон. Во вторник в ходе рабочей поездки с мониторингом хода ремонта на объекте здравоохранения парламентарий убедился, что выявленные замечания устранили.

Совместно с заместителем главы администрации по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александром Скобенниковым Максимович прошел по 3 этажам ремонтируемого здания. Работы идут полным ходом и в хорошем темпе, при этом строители стараются соблюдать все требования и нормативы работ на объектах здравоохранения.

«Окончание ремонтных работ запланировано на конец декабря. В ряде помещений уже приступили к чистовой отделке. В значительной части комнат отдыха смонтировали кондиционеры и установили новые двери. Основные работы по электрике и слаботочным системам провели. В целом общей картиной производимых работ по капитальному ремонту остались удовлетворены. Руководитель подрядной организации подтвердил, что работы по капремонту должны быть завершены до конца текущего года», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В рамках исполнения партпроекта ВПП «Единая Россия» «Здоровое Будущее» Максимович регулярно проводит мониторинг работ на всех объектах Подольска. Ремонт объектов здравоохранения находится у него и администрации городского округа на особом контроле.

В настоящее время сотрудникам скорой помощи приходится находиться на рабочих местах и комнатах отдыха в здании скорой помощи в весьма стесненных условиях. Чтобы выразить свою поддержку и благодарность за труд работникам скорой помощи, 27 ноября Максимович с коллегами по партии, представителями депутатского корпуса Подольска передали им 200 кг фруктов.