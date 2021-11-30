РИАМО – 30 ноя. Сбербанк предоставил ООО «ТКО-Логистик» (входит в группу компаний «ТЭН») финансирование в формате предпроектного бриджа — нового инвестиционного продукта для застройщиков, сообщает пресс-служба Сбера.

Средства в объеме 485,6 млн рублей будут направлены на приобретение земельного участка площадью 88,9 тысяч кв. м под строительство ЖК «Основинский Парк» рядом с одноименным парком в Екатеринбурге и разработку исходно-разрешительной документации до получения разрешения на строительство. Планируется возведение семи очередей общей площадью 264 тысячи квадратных метров.

Предпроектный бридж позволил профинансировать проект на самом раннем этапе - до подтверждения технико-экономических показателей. Это уникальное условие решит проблему с финансированием клиентов, планирующих застройку промышленных зон в крупных городах – ведь такие участки, как правило, приобретаются без параметров будущего жилого проекта.

«В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме Сбер представил инновационный продукт - Проектный бридж, который имел успех, потому что решил проблему получения финансирования на реализацию проекта до разрешения на строительство. Мы доработали его с учетом специфики проектов по застройке промышленных зон и теперь предоставляем клиентам финансирование до подтверждения ТЭП. Мы продолжаем прислушиваться к потребностям клиентов и в соответствии с ними развивать линейку инвестиционных продуктов, чтобы подобные сделки стали доступны для застройщиков, имеющих системный деловой подход и опыт в реализации крупных жилищных проектов», - сказал заместитель председателя Среднерусского банка ПАО Сбербанк Евгений Елисеев.

«Наша компания стала одной из первых, которой было предоставлено финансирование в рамках нового продукта. Это говорит о высоком доверии банка и его уверенности в том, что проект будет реализован. Наши клиенты, в свою очередь, смогут в максимально короткие сроки получить современные квартиры в возводимых объектах», - пояснил генеральный директор по девелопменту ГК «ТЭН» Юрий Романович.

Подробная информация об инвестиционных продуктах Сбербанка на сайте https://www.sberbank.ru/ru/legal/mez_finance.