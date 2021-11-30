РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. В подмосковном Подольске за минувшие сутки выявили 84 новых случая коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 22 280 случаев заражения, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье выявили 2 215 случаев заболевания.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 589 566 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 449 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 521 394 человека.

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