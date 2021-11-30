РИАМО - 30 ноя. Столичный суд во вторник приговорил бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова) к сроку в 3,5 года колонии общего режима, сообщает Nation News.

Он признан виновным в нарушении права на свободу совести и вероисповедания, склонении к самоубийству и самоуправстве.

Бывший схиигумен был задержан в конце прошлого года на территории Среднеуральского женского монастыря.

Сам отец Сергий своей вины в инкриминируемых преступлениях не признал.