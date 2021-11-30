РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 ноя. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Белка» Котельников заняли призовые места на соревнованиях по вольтижировке Кубка города Люберцы в конноспортивном клубе «Каскад», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования прошли 27 ноября. В индивидуальной обязательной программе для младших детей первое место получил Егор Слюсаренко, второе – Алиса Алисова, третье – Татьяна Табачникова. В индивидуальной произвольной программе для младших детей первое место завоевала Дарина Урдина, второе – Алисова, третье – Егор Слюсаренко.

В детском зачете София Жучкова получила третье место, Кира Урдина – второе.

В программе для пар победили Елизавета Швыдкина и Кира Урдина, второе место получили Полина Филичкина и Дарина Урдина, третье – Варвара Волоскова и Егор Слюсаренко.