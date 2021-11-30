РИАМО - 30 ноя. Прощание с народным артистом СССР, известным советским и российским режиссером Владимиром Наумовым пройдет в узком семейном кругу. Артист умер на 94-году жизни, сообщили РИАМО в пресс-службе союза кинематографистов РФ.

По решению семьи режиссера открытой церемонии прощания на площадке союза кинематографистов не будет.

Наумов родился в Ленинграде в 1927 году. В 1952 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Его творчество было признано в России и за границей.

Одними из самых известных работ режиссера стали фильмы «Бег» и «Тегеран-43», созданные в соавторстве с Александром Аловым.

В 60-х годах Наумов занял пост главы творческого объединения студии «Мосфильм». Он принимал участие в работе над фильмами и как актер, например, в лентах «Гори, гори, моя звезда» и «Часы без стрелок».