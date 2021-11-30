РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 ноя. Соревнования Кубка победителей на призы спортшколы олимпийского резерва «Белка» Котельников завершились выступлениями по выездке, подведены итоги состязаний, сообщает пресс-служба администрации округа.

В программе «Тест для начинающих, уровень 1» в первом зачете победила Юлия Ботвинко, 2-е место завоевала Полина Шарапова, 3-е – Милена Искандарова.

Во втором зачете 1-е место выиграла Елизавета Швыдкина, 2-е – Валерия Сергиенко и 3-е – Эвелина Куксова. В программе «Тест для начинающих, уровень 2» победила Швыдкина. На второй строке оказалась Искандарова, на третьей – Куксова.