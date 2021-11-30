РИАМО - 30 ноя. За прошедшую неделю в Московской области ввели в эксплуатацию 13 жилых домов и 5 нежилых объектов, разрешение на строительство получили 6 жилых и 20 нежилых зданий, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

За неделю в регионе ввели в эксплуатацию 7 домов на 60 квартир в деревне Мартемьяново в Наро-Фоминском округе, 1 дом на 695 квартир вблизи деревни Павлино в Балашихе, 1 дом на 331 квартиру в ЖК «Опалиха О3» в Красногорске, 1 дом на 288 квартир в микрорайоне Катюшки в Лобне.

Кроме того, в эксплуатацию были введены 1 дом на 93 квартиры в поселке Нагорное в Мытищах, 1 дом на 40 квартир в ЖК «Изумрудная долина» в Одинцовском округе и 1 дом на 10 квартир в ЖК «Каскад Парк 2» в Подольске.

В число нежилых объектов, введенных в эксплуатацию за неделю, вошли производственно-складское здание в Электростали, производственный корпус в Егорьевске и прочие объекты.

Разрешения на строительство получили 6 жилых домов: 5 домов вблизи деревни Сухарево в Мытищах и 1 дом на улице Орджоникидзе в Королеве.

Среди нежилых объектов, получивших разрешение на строительство: школа на 1100 мест на улице Профессиональная в Дмитровском округе, школа на 825 мест на улице Фрунзе в Щелкове, 3 блока больничного комплекса в городе Хотьково в Сергиево-Посадском округе, административно-бытовое здание производственного комплекса на улице Академика Жукова в Дзержинском и другие объекты.