РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. В Подольске подвели итоги конкурсного отбора среди субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на предоставление субсидий, победителями стали 6 компаний, сообщает пресс-служба администрации округа.

Завершились конкурсные процедуры среди субъектов МСП на предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров, работ, услуг. Конкурс проводился в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство».

Победителями конкурсного отбора стали 6 производственных компаний: ООО «Коломенское поле», ООО «Гипфель» (производство хлеба и мучных кондитерских изделий), ООО «Фабрика Фильтров «Весь Мир» (производство нетканых текстильных материалов), ООО «ЯиГрушка», ООО «Чипполино» (производство игр и игрушек), ООО «Этикор Ин» (полиграфическая деятельность).

Объем финансовой поддержки составил 4,5 млн рублей из бюджета городского округа Подольск. Предприятия осуществили комплекс мер по модернизации производства за счет внедрения нового современного оборудования на сумму 56,8 млн рублей. Это позволило расширить производственные возможности предприятий, освоить новые виды продукции, увеличить объем выпуска и улучшить качество производимого товара.

В рамках реализации предпринимательских проектов субъектами МСП до конца года запланировано создание 246 рабочих мест.