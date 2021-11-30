РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 ноя. Коммунальщики городского округа Котельники с целью мониторинга качественных показателей питьевой воды выполнили забор образцов для проведения «годового анализа», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Материалы отправили в лабораторию Роспотребнадзора. Итоги опубликуют на сайте жилищно-коммунального предприятия «Котельники» в разделе «Водоснабжение».

В округе ежемесячно проводят отбор проб в точках отгрузки ресурса в сеть. От ежемесячных исследований «годовой анализ» отличается более подробными данными.

Несмотря на то, что город обеспечен «московской водой» и со станции водоподготовки вода уходит чистой, за чем строго следит поставщик ресурса АО «Мосводоканал», такой всесторонний непрерывный контроль позволяет оперативно реагировать на изменение параметров качества воды и проводить необходимые мероприятия для поддержания ее качества в процессе транспортировки по распределительной сети.

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