РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 ноя. Работники 232-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вытащили 8-летнюю девочку из-под завалов рухнувшего дома в деревне Торбеево городского округа Люберцы, инцидент произошел из-за взрыва дизельного котла, сообщает пресс-служба ведомства.

Во вторник утром из-за взрыва дизельного котла произошло частичное обрушение 2-этажного дома. В момент взрыва в доме находились двое детей и их родители. Одного ребенка родители достали из-под обломков до приезда спасателей. Девочку, оставшуюся под обломками, вызволили сотрудники «Мособлпожспаса».

На месте действовали сотрудники 231 и 232 пожарно-спасательных частей и работники ФПС. Спасатели прибыли к разрушенному дому, с помощью бензопилы убрали решетку обвалившейся крыши. Используя гидравлический инструмент, они приподняли балку, под которой была 8-летняя девочка. Спасатель 232-й части Яков Назаренко достал ребенка.

«Девочка была в сознании и переживала за родителей. Успокоив и осмотрев малышку, работники противопожарно-спасательной службы не обнаружили у нее открытых повреждений, зафиксировали пострадавшую на спинальном щите и передали врачам скорой медицинской помощи», – сказал старший смены 232-й ПСЧ Денис Шакуров.

Видео спасения девочки из‑под завалов частного дома в Люберцах>>