РИАМО - 30 ноя. Вечером во вторник в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково, а также в подмосковном Жуковском задержаны и отменены 39 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове 7 рейсов задержаны, 2 отменены. В авиагавани Домодедово 7 рейсов задержаны, 1 отменен. В Шереметьеве задержали 10 рейсов, отменено 11.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задержан 1 рейс, отмен нет.

Информацию о задержке или отмене рейса до пассажиров доводят авиакомпании или сотрудниками организаций, обслуживающих аэропорт, в самой авиагавани. Задержкой считается отклонение от расписание на 30 минут и более.