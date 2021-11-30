РИАМО - 30 ноя. Руководство ООО «Стройразвитие» привлекли к административной ответственности за участие в картельном сговоре. На компанию наложили штраф, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

ООО «Стройбезопасность» и ООО «СТЭН» обратились в Озерскую городскую прокуратуру с заявлениями о нарушении антимонопольного законодательства. Прокуратура отправила полученные сведения в антимонопольный орган.

Сотрудники ведомства выяснили, что ООО «Стройразвитие М», ООО «Ремстройдор», ООО «Стройразвитие» и ООО «Ступино-Строй» заключили устное картельное соглашение, которое привело к поддержанию цен на электронных аукционах. Подмосковное УФАС России признало, что компании нарушили антимонопольное законодательство.

В отношении ООО «Стройразвитие» ведомство вынесло постановление о привлечении к административной ответственности. На компанию был наложен штраф в размере свыше 1 млн рублей. Руководство организации не согласилось с принятым постановлением и обратилось в суд.

Арбитражный суд Москвы рассмотрел требования компании, отказал в их удовлетворении и подтвердил законность и обоснованность постановления подмосковного УФАС России.