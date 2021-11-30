РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 ноя. Генеральный директор компании «Калининградхлеб» из Королева получила почетную грамоту комитета Госдумы по аграрным вопросам, сообщается в Instagram-аккаунте предприятия.

С 22 по 25 ноября в Москве проходили XV съезд Российского союза пекарей и XVI бизнес-конференция «Хлебопекарное производство в России - 2021» на базе Международной промышленной академии.

На съезде обсуждали развитие хлебопекарной отрасли в России, объемы производства, проблемы рынка и их решения.

На юбилейном съезде были вручены награды. Почетной грамотой комитета Государственной думы по аграрным вопросам за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие хлебопекарной промышленности РФ награждена Татьяна Нарциссова.

ООО «Калининградхлеб» более 110 лет занимается выпечкой хлеба и хлебобулочных изделий. Компания производит более 100 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий, большая часть которых приготовлена по традиционным рецептам на современном высокотехнологичном оборудовании.