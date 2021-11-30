РИАМО - 30 ноя. Дорожные пробки в 8 из 10 возможных баллов образовались на дорогах Москвы вечером во вторник, к 18 часам дорожные заторы достигнут 9 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Самая сложная ситуация на дорогах наблюдается на Третьем транспортном кольце, Садовом кольце, а также на улицах в районах станций метро «Парк культуры», «Таганская», «Красные ворота» и «Сретенский бульвар».

Также автомобильное движение значительно затруднено на набережных в центре города, Измайловском шоссе, Ломоносовском проспекте и улице Пресненский Вал.

К 18 часам пробки достигнут 9 баллов. Загруженность дорог спадет до 7 баллов к 20 часам, а к 21 часу достигнет 5 баллов.