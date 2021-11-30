РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Жителям подмосковного Подольска рассказали о мошенниках, обещающих вернуть страховые накопления, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Мошенники запустили e-mail рассылку писем с ложной информацией о возврате страховых накоплений. Жителям округа следует внимательнее относиться к подобным письмам и ни в коем случае не нажимать кнопку «Оформить возврат».

Также нельзя заполнять данные своих банковских карт на неизвестных сайтах. В противном случае жители могут стать жертвой мошенников.

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