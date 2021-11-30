РИАМО - 30 ноя. По поручению глава Минсельхозпрода Подмосковья Сергея Воскресенского ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление №1» организовало и укомплектовало оборудованием мобильную ветеринарную экспресс-лабораторию для аудита молочно-товарных комплексов и ферм, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Лаборатория предназначена для анализа рисков биологической безопасности, минимизации экономических потерь хозяйств, поддержания высоких удоев и показателей воспроизводства в отрасли молочного животноводства региона.

24 ноября состоялся выезд ветеринарных специалистов учреждения в составе экспресс-лаборатории на молочно-товарную ферму Тесово ООО «Совхоза Можайский». Объект представлен пятью животноводческими помещениями: молочно-товарные фермы, родильное отделение, телятники и профилактории. Проведение аудита проходило по ряду показателей.

Осуществлялись замеры температуры воздуха, влажности, кислорода, скорости движения воздуха, углекислого газа в воздухе, радиационного фона. Эксперты провели отбор проб воды питьевой, кормов, смывов с молочного оборудования на качество дезинфекции, смывов с поверхностей помещений на гельминтозы для лабораторного исследования в аккредитованной ветеринарной лаборатории. Применялось следующее оборудование: прибор для измерения влажности и температуры воздуха testo 625, термостат/сухой инкубатор EXPERT TET, анемометр AMF002, газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 П-Д, дозиметр ДРОЗД.

Также специалисты провели клинический осмотр и исследования животных, отбор проб биологического материала, молока и кормов. Применялось следующее оборудование: термометр, фонендоскоп, ветеринарный пульсоксиметр UT 100, глюкометр Accutrend Plus, кетонометр Vet ЕВ-4235E, определитель иммуноглобулинов в молозиве KRUUSE Colostrum Densimetr, экспресс-полоски для исследования мочи, контрольно-молочная пластина, кено-тест, нитрат-тест.

По итогам выезда будет составлен отчет оценки текущей ситуации на ферме с рекомендациями хозяйству по проведению первоочередных мероприятий и разработки программ внедрения изменений по поставленным вопросам.