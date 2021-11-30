РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 ноя. На первенстве центра детско-юношеского спорта городского округа Мытищи по вольной борьбе спортсмены из Котельников завоевали 4 бронзовые медали, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования проходили 27 ноября среди юношей 2007-2008 годов рождения.

В весовой категории 52 кг 3-е место получили Марат Исраилов и Иван Гыкавий. В весе 62 кг бронзу выиграл Артемий Темнов, в категории 75 кг – Георгий Темнов.