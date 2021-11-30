РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. «ЗиО-Подольск» оптимизирует процессы изготовления корпуса ПВД-6 и ПВД-7 АЭС «Аккую», проект по улучшениям победил в ежегодном отраслевом конкурсе организаций госкорпорации «Росатом», сообщает пресс-служба предприятия.

Предложение по улучшениям (ППУ) «Оптимизация процесса изготовления корпуса ПВД-6 и ПВД-7 АЭС «Аккую» сотрудников АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – АО «Атомэнергомаш») одержало победу в ежегодном отраслевом конкурсе ППУ и ПСР-проектов среди специалистов организаций госкорпорации. Проект представлен в номинации «Эффективность использования ресурсов».

Авторами предложения стали ведущий специалист отдела главного металлурга Илья Серяков, инженер-технолог отдела главного технолога Сергей Хоменко и ведущий инженер-конструктор КОНО Мансур Гилазетдинов.

«Идея ППУ возникла на момент проектирования оснастки для заводки внутрикорпусных устройств ПВД-6 и ПВД-7. Тогда стало ясно, что для выполнения требований конструкторской документации потребуется чрезмерное количество специальной оснастки, влекущее за собой большие траты как материала, так и времени на изготовление. Мы детально проанализировали конструкторскую документацию и выявили необходимые условия для отказа от излишней оснастки, что также способствовало исключению местной термообработки и сокращению сроков производства», – сказал Хоменко.

Благодаря реализации ППУ достигнут существенный эффект, удалось значительно снизить затраты на использование материалов и трудоемкости. В результате достигнут экономический эффект в 2,9 млн руб.

«Положительная реализация ППУ стала возможной благодаря сплоченной и слаженной работе команды, а также знаниям инструментов производственной системы «Росатом», – отметил Серяков.

В перспективе ППУ возможно применить для последующих блоков АЭС «Аккую» и других АЭС, сооружаемых по технологии Arabelle, таких как АЭС «Пакш» и АЭС «Ханхикиви» в виду схожести конструкции.

Всего на конкурс подали 235 заявок по 7 номинациям. 11 дивизионов госкорпорации «Росатом» представили членам отраслевой комиссии 78 ПСР-проектов и 157 ППУ.