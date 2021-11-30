РИАМО - 30 ноя. В столице возможны локальные задержки и затруднения в движении автобусов и электробусов вечером в час-пик. Это может быть вызвано пробками, возникшими из-за снегопада, сообщила заместитель руководителя пресс-службы Дептранса Москвы Анна Лапушкина.

По прогнозам экспертов ЦОДД, вечером в столице пробки могут достигнуть 9-10 баллов. Такие заторы могут сказаться на работе автобусов и электробусов города.

Утром во вторник уже было нарушено движение трамваев. Это произошло из-за наклонившихся деревьев на контактную сеть.

«Сегодня утром наблюдались локальные задержки в движении трамваев. Это было связано с упавшими на контактную сеть деревьями. К этой минуте движение трамваев в городе полностью восстановлено», – рассказала Лапушкина.

Сообщается, что весь городской транспорт готов к работе в зимнее время года. Специалисты регулярно проверяют работу систем, а расписание изменили для повышения удобства пассажиров.

«Регулярно проверяются системы отопления и климат-контроля. На наземном транспорте установлена всесезонная резина, которая позволяет эксплуатировать автобусы и электробусы в любых погодных условиях. Кроме того, наземный транспорт начал работать по зимнему расписанию. Это важно для того, чтобы пассажиры меньше стояли на остановках», – добавила Лапушкина.

Аварийные и вспомогательные службы города уже перевели в режим повышенной готовности.

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