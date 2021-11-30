РИАМО - 30 ноя. Во время акции «Черная пятница», одной из крупнейших распродаж, в России был установлен рекорд по объемам продаж на онлайн-площадках за последние пять лет, сообщает Газета.ru.

Количество онлайн-платежей выросло на 66% по сравнению с показателями прошлого года. Рост оборота составил 73%, сообщили аналитики «ЮKassa» (сервис финтех-компании «ЮMoney»).

Специалисты изучили около 50 млн транзакций, которые совершили пользователи на 160 тыс. отечественных и иностранных сайтах. Для сравнения использовались данные за периоды с 27 по 29 ноября 2020 года и с 26 по 28 ноября 2021 года.

На 76% выросло количество плательщиков, средний чек в интернет-магазинах увеличился на 4% до 1539 рублей. Чаще всего россияне покупали одежду, обувь, электронику, бытовую технику, товары для дома, ювелирные украшения и цифровые товары.

«В этом году наибольший рост числа покупок, в 6,4 раза, отмечен у турагентств. У частных клиник было в 6,2 раза больше покупок, чем год назад, а у онлайн-площадок, продающих игровые товары, — в 2,2 раза», — рассказали в «ЮKassa».

Как рассказал гендиректор «ЮMoney» Иван Глазачев, акция 2021 года стала самой успешной «Черной пятницей» для онлайн-бизнеса России за пять лет. Это произошло в том числе из-за того, что изменилось поведение покупателей, многие начали приобретать товары через интернет.

«Среди наиболее динамично растущих сегментов можно отметить цифровой контент и онлайн-образование: ежегодно они увеличиваются примерно на 50%», — добавил Глазачев.