РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 ноя. Огни на новогодних елках зажгут в подмосковном Красногорске в первый день зимы, 1 декабря, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Губернаторский проект «Зима в Подмосковье» стартовал во всех муниципалитетах. 1 декабря эстафету принимает Красногорск, где пройдет праздничная программа с торжественным зажжением елок.

Восемь лесных красавиц появятся в ближайшее время в Изумрудных холмах, 13 – в Павшинской пойме, там же зальют 5 катков, а в центральной части Красногорска будет установлена 61 ель.

Первого декабря на главной площади у ДК «Подмосковье» в 18:30 начнется праздничная программа. Для детей будет организовано катание на горке, а духовой оркестр «Дедов Морозов» исполнит новогодние композиции. В 19:20 в гости к жителям придут Дед Мороз и Снегурочка вместе со сказочными героями.

В программе заявлены выступления творческих коллективов горокруга Красногорск, флешмоб «Зима в Красногорске», а в 19:40 временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Дмитрий Волков торжественно зажжет елку на площади. Завершит мероприятие огненное шоу.

Кроме того, праздничные программы с зажжением новогодних огней пройдут на территориях округа.

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