РИАМО - 30 ноя. Сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья проводят мониторинг дорожной обстановки в связи с непогодой. Водителей призвали быть предельно внимательными на дороге и учитывать прогноз погоды, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В Подмосковье начался мокрый снег. Видимость на дорогах ухудшилась, ожидается гололедица.

Автоинспекторы ориентированы на оказание помощи водителям, которые попали на дороге в затруднительную ситуацию.

Автомобилистам напомнили, что нужно быть особенно внимательными на путепроводах, эстакадах, мостах, так как именно там может образоваться наледь. Стоит проверить уровень стеклоочистительной жидкости. За рулем нужно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию. Особое внимание надо уделить правилам проезда пешеходных переходов.

Водителей призвали по возможности отказаться от поездок, особенно на дальние расстояния. Пешеходам также нужно быть внимательнее и использовать в одежде световозвращающие элементы.

В случае неисправности машины или при других происшествиях нужно обратиться за помощью в центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Подмосковью по телефону 8 495 688-81-71 или по номеру «112».

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