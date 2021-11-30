РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 1 декабря подольский хоккейный клуб «Витязь» сыграет с командой «Йокерит» на домашнем льду. Начало в 19:30, сообщается в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

Международный матч всегда является событием. Тем более в День российского хоккея. На льду состоится встреча двух чемпионов мира 2019 года: лучшего снайпера сезона КХЛ финна Нико Оямяки из «Витязя» и капитана «Йокерита» Марко Анттилы.

Команды занимают позиции на разных полюсах турнирной таблицы Западной конференции. «Витязи» в последних рядах, а их гости находятся в лидерах лиги.

В предыдущей игре «Йокерит» всухую выиграл дома у «Локомотива» (2:0). Команда из Подольска выиграла 2 матча подряд у «Салавата Юлаева» и «Барыса», затем было поражение от «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

Подольский ХК «Витязь» выразил соболезнования «Динамо» в связи со смертью игрока>>