РИАМО - 30 ноя. В городских округах Подмосковья начинается новогодний сезон. Праздничная кампания стартует в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

В муниципалитетах зажгут новогодние елки и иллюминацию, начнут работать «Почта Деда Мороза» и фотозоны. Жители региона смогут поучаствовать в интерактивно-игровых программах и мастер-классах. Отмечается, что все мероприятия будут проходить на свежем воздухе.

Первые мероприятия пройдут 1 декабря. В этот день новогодние елки и иллюминация зажгутся в Центральном парке культуры и отдыха и парке «Березовая роща» в г.о. Долгопрудный, в Березовой роще в Дмитровском г.о, в деревне Путилково и поселке Отрадное г.о. Красногорск. А также в новом парке на набережной реки Песочной в г.о. Клин, на площади возле ДК «Яуза» в г.о. Мытищи, в парках г.о. Егорьевск и в саду Дворца культуры г.о. Озеры.

Отправить письму главному зимнему волшебнику с помощью «Почты Деда Мороза» дети смогут в парках «Сестрорецкий» и «Березовый» в г.о. Клин, на площади у ДК «Белая дача» и «Силикат» в г.о. Котельники, в торговом парке «Отрада», в Демиховском ДК, ДК «Соболевский» и других.

4 декабря зиму встретят в Пушкинском г.о. и в г.о. Электросталь. Всего в рамках «Зимы в Подмосковье» планируется провести более 500 мероприятий.

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