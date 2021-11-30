РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 ноя. Воспитанники школы «Котельники» завоевали бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою памяти Олега Бутейко, сообщает пресс-служба администрации города.

Третье место завоевали Мария Самофалова в возрастной категории 16-17 лет и Лев Крылов в категории 14-15 лет. Станислав Капсамун в возрастной категории 12-13 лет занял пятое место.

Отборочные соревнования на Первенство России среди юношей и девушек 12-17 лет проходили с 25 по 29 ноября в Калининграде. В состязаниях участвовали 436 спортсменов из 32 регионов России.