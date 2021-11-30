РИАМО - 30 ноя. Президент России Владимир Путин анонсировал появление на вооружении у российской армии новых гиперзвуковых ракет. Они смогут развить скорость более 9 Махов, сообщает Газета.ru.

Скорость 9 Махов больше 11 тыс. км/ч. Такую скорость способны развивать ракеты «Циркон», которые уже есть на вооружении в России.

Путин назвал разработку гиперзвуковых ракет вынужденной, их создание станет ответом на действия альянса НАТО.

«Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены системы ПРО. А пусковые установки, которые там стоят, Mk-41, на них могут быть поставлены и «Томагавки» — ударные системы. <...> На все наши уговоры и просьбы не делать этого что произошло? То, что мы сейчас видим», - заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24».