РИАМО - 30 ноя. По состоянию на 30 ноября, прививки от гриппа сделали 7 млн 122,7 тыс. жителей Москвы, что составляет 56,32% от всей численности населения города, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что показатели вакцинации от гриппа в 2021 году превышают прошлогодние. Так, в 2020 году за аналогичный период прививки сделали 51,8% москвичей. При этом в текущем году от гриппа вакцинировались 65,15% всех детей в городе.

Сегодня все мобильные пункты вакцинации от гриппа в Москве закончили работу, однако прививку все еще можно сделать в 256 городских поликлиниках, 224 детских поликлиниках и негосударственных медицинских организациях.

Помимо прививок от гриппа в Москве также можно пройти бесплатную вакцинацию от Covid-19. Сделать прививку от коронавируса можно на базе городских поликлиник и в мобильных пунктах вакцинации, развернутых в популярных общественных местах.