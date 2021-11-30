РИАМО - 30 ноя. Президент России Владимир Путин заявил, что демографическая ситуация будет главной проблемой страны в ближайшие 10 лет. Об этом сообщает Газета.ru.

«У нас есть внутренние проблемы, и связано это прежде всего с проблемами демографии», — сказал Путин.

Он отметил, что демографическая проблема в России приняла системообразующий экономический характер из-за отсутствия необходимого количества работников на рынке труда.

Президент добавил, что в истории России насчитывается два спада демографического развития: первый связан с Великой Отечественной войной, а второй – с развалом СССР. В 1999 году в стране был достигнут самый низкий уровень рождаемости.

Ранее помощник президента Максим Орешкин рассказал, что сокращение трудоспособного населения России может продлиться до второй половины 2020-х годов, что негативно скажется на росте экономики. Орешкин отметил, что снижение численности трудоспособных граждан началось в стране еще в 2013-2015 годах.