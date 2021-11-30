РИАМО - 30 ноя. Подмосковное УФАС России приняло решение оштрафовать АО «Мособлэнерго» за нарушение правил технологического присоединения. Суд поддержал постановление антимонопольной службы, сообщает пресс-служба УФАС России по Подмосковью.

В управление с жалобой на АО «Мособлэнерго» обратился гражданин. Он заявил, что компания уклоняется от переоформления документов о технологическом присоединении энергопринимающих устройств.

Управление рассмотрело заявление и признало жалобу обоснованной. Ведомство вынесло постановление о привлечении компании к административной ответственности в виде штрафа в 100 тыс. рублей и выдало представление об устранении нарушений.

Предприятие не согласилось с решением антимонопольной службы и обратилось в суд, но Арбитражный суд Москвы отказал обществу в удовлетворении требований.