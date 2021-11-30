РИАМО - 30 ноя. В здании бывшей электростанции на Болотной набережной 4 декабря откроется дом культуры «ГЭС-2». Накануне начала его работы центр искусства посетит российский президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства побывает на новом объекте 1 декабря.

Здание, в котором открывается центр искусства, было построено в 1907 году. Архитектором проекта стал Василий Башкиров. ГЭС-2 была одной из старейших электростанций столицы, в 2009 году ей присвоили статус памятника архитектуры.

Здание было выкуплено фондом современного искусства V-A-C, основанным предпринимателем Леонидом Михельсоном. Архитектурную концепцию реставрации объекта разработала мастерская Renzo Piano Building Workshop.

Общая площадь строения составила 38,8 тыс. кв. м. В нем 4 наземных и 2 подземных этажа. Там размещены пространство для проведения встреч, концертный зал, кинотеатр, библиотека, магазины, заведения общественного питания и парковка с зарядкой для электрокаров.

В новом центре «ГЭС-2» будут проводить мастер-классы, выставки, воркшопы, лекции и перформансы.

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