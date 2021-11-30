РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. На территории Подольска будут открыты более 40 катков во время зимнего сезона 2021-2022 годов, 37 из них - муниципальные, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Для массового катания жителей в городском округе будут работать 40 катков (37 муниципальных и 3 коммерческих). Будет открыт горнолыжный комплекс «Красная горка», а при наличии необходимого количества снега будут оборудованы лыжни в лесопарке «Елочки», в парке «Дубрава» и в поселке Дубровицы.

Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета планирует проведение различных соревнований по зимним видам спорта.

Кроме того, зимние активности для жителей и гостей округа готовят загородные клубы «Айвенго» и FISH POINT, конноспортивный клуб «Фаворит», «Бани Алексеева».

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