РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Областная предновогодняя фермерская ярмарка впервые пройдет с 17 по 19 декабря на парковке у гипермаркета «Глобус» в Подольске, сообщили в пресс-службе администрации округа.

На ней можно будет не только совершить покупки, но и поучаствовать в кулинарных мастер-классах, увидеть выступления творческих коллективов и исполнителей.

В сквере Поколений (25 декабря), на Дворцовой площади (со 2 по 6 января), в парке культуры и отдыха им. Виктора Талалихина управлением потребрынка администрации будут организованы новогодние и рождественские ярмарки с продажей сувениров, елочных украшений, продуктов питания. Также в Подольске откроются 12 елочных базаров.

Более того, в парке Талалихина состоится ярмарка мастеров народных промыслов и товаропроизводителей округа. Здесь же пройдут новые креативные фестивали: «Новогодняя ярмарка» (3 января), «НеобыЧАЙный фестиваль» (8 января).

Составить зимний туристический маршрут по Подмосковью>>