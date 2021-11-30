РИАМО - 30 ноя. Число претензий к размеру кадастровой оценки недвижимости сократилось в Подмосковье в 10 раз в 2021 году, сообщил заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков.



«У нас было более 200 тыс. исправленных ошибок (в 2018 - ред.) при оценке 11 млн объектов. Сейчас это около 20 тыс. всего», — сказал Лавряков.

Он отметил, что следующая кадастровая оценка по объектам капитального строительства в области планируется в 2023 году.

Более 13 млн объектов недвижимости в Подмосковье переоценят в 2022‑м и 2023 году>>