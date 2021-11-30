РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 ноя. В Московской области наблюдается изменение погодных режимов, а также осадки в виде мокрого снега. Такие условия способствуют образованию гололедицы и снижению видимости, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Госавтоинспекторы рекомендуют участникам дорожного движения учитывать прогноз погоды и быть предельно внимательными. Автоинспекторами проводится регулярный мониторинг дорожной обстановки. Личный состав ведомства ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию.

Водителям следует уделить особое внимание при проезде эстакад, мостов и путепроводов - именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи. Кроме того, требуется проверить уровень стеклоочистительной жидкости, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов.

Жителей Щелкова просят по возможности отказаться от управления транспортным средством, особенно на дальние расстояния. Пешеходам следует быть внимательными при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы.

В случае ситуаций, связанных с неисправностью транспортных средств либо другими происшествиями, необходимо обращаться за помощью в центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8(495)688-81-71 или на единый номер 112.

Арктическое вторжение в Московском регионе: какой погоды ждать в декабре>>