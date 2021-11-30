РИАМО - 30 ноя. Президент РФ Владимир Путин напомнил о своем праве избираться на новый срок, однако он пока не решил, пойдет ли на выборы. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава государства отметил, что такое право гарантировано ему Конституцией страны.

«Наличие у меня права избираться на новый срок само по себе стабилизирует ситуацию (в России - ред.)», — подчеркнул Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

При этом российский лидер еще не решил, будет ли участвовать в следующих выборах.

«Я пока не решил. Мое переизбрание — не цель для России», — пояснил Путин.