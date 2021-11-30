РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 ноя. Сбор средств на лечение маленького жителя подмосковного Красногорска Саши Веселова, который страдает спинальной мышечной атрофией 2 типа, закрыт, сообщила «РИАМО в Красногорске» мама мальчика Анна.

«Благотворитель, который предпочел, чтобы его не называли, выделил нам недостающую сумму», – отметила Веселова.

Ребенку требуется укол самого дорогого лекарства в мире – «Золгенсмы», стоимость которого более 150 млн рублей. Накануне в Instagram-аккаунте Саши было указано, что от необходимой суммы благодаря неравнодушным людям удалось собрать чуть более 33%. На укол не хватало более 80,8 млн рублей.

Препарат необходимо ввести до достижения ребенком возраста 2 лет и веса 13 кг. До двухлетия Саши остается чуть больше 2 месяцев.

«У меня трясутся руки, путаются мысли, сердце вырывается из груди, я не верю в происходящее, но я говорю вам такие долгожданные и невероятные слова: наш сбор закрыт!» – поделилась Анна Веселова в Instagram.

Она отметила, что позади 9 месяцев борьбы и ожидания, страха не успеть.

«Сотни неравнодушных людей были с нами, поддерживали и боролись за жизнь нашего сына», – добавила Веселова.

Она поблагодарила всех, кто помогал в сборе средств на лечение ребенка.