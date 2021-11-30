РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Новый год торжественно встретят на различных площадках в подмосковном Подольске в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В ночь с 31 декабря на 1 января по сложившейся традиции в сквере Поколений и на других площадках в микрорайонах округа пройдет встреча Нового года.

Еще одно традиционное мероприятие запланировано для жителей самых разных возрастов – 1 января в 12:00 на площади им. Генерала Еремеева у Дворца культуры «Октябрь» пройдет фестиваль новогодних карнавальных костюмов.

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