РИАМО - 30 ноя. В Ленинском округе, в Видном открылся центр помощи при ДТП. В этом центре жителям, попавшим в ДТП без пострадавших, будут помогать оформлять аварию, передает корреспондент РИАМО.

«Центр помощи при ДТП — это пример тесного межведомственного взаимодействия. Участвовали все: федеральные структуры в лице ГИБДД, участвовала муниципальная власть, которая приложила немало усилий, участвовали областные министерства правительства Московской области. И самое главное, что это сделано, чтобы почувствовали улучшения качества жизни в разных городах Московской области», - сказал замначальника управления общественной безопасности Главного управления региональной безопасности Подмосковья Александр Ракин.

Центр помощи при ДТП открылся на проспекте Ленинского комсомола, дом 32/56. В нем обустроены комфортные помещения для приема граждан. Он работает с 8 часов до 20 часов. В эти часы там будет находиться сотрудник ГИБДД, который поможет оформить необходимые документы.

«Зачем нужны эти центры? Мы хотим дать людям возможность быстро уезжать с дороги, быстро оформляться и уезжать, не стоять и не ожидать повторную аварию на месте. В Московской области ежедневно происходит порядка 600-700 ДТП без пострадавших», - рассказала генеральный директор РОО «Союз безопасности дорожного движения» Светлана Заболоцкая.

Гендиректор объяснила, что ДТП без пострадавших водители могут оформить на месте самостоятельно, если участниками аварии стало не больше 2 машин, ясен ущерб и нет разногласий по вине в совершении ДТП. Можно позвонить по номеру «112» и попросить соединить с центром помощи при ДТП. Сотрудники горячей линии попросят сделать фото и видео инцидента и объяснят, как оформить необходимые документы.

В случае, если решить вопрос на месте невозможно, то участникам аварии следует проехать в центр, где сотрудники и автоинспекторы помогут с документами.

Заболоцкая пояснила, что центры нужны, чтобы водители могли оформить ДТП, не вызывая наряд ГИБДД, и не оставаться на проезжей части. Также сотрудники проводят обучение участников дорожного движения. Им объясняют, как оформить ДТП самостоятельно. Кроме того, сотрудники центров занимаются просветительской работой.

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