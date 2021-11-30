РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Более 300 новогодних и рождественских программ проведут в Подольске в рамках программы «Зима в Подмосковье», сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, в декабре-январе в Подольском краеведческом музее будет проходить тематическая выставка «История советской новогодней игрушки», на ней будут представлены новогодние елочные украшения из частных коллекций. Интерактивные музейные программы представит жителям музей-заповедник «Подолье»: «Зима на морозы, а народ за праздники!» (21, 23 и 24 декабря), «Русская народная деревянная игрушка» (29 декабря).

В Климовском историко-краеведческом музее 21 декабря откроется выставка «Как велено Петром I Новый год праздновать». В Подольском выставочном зале с 21 по 29 декабря пройдут мастер-классы по изготовлению ватной новогодней игрушки.

Более 150 новогодних праздников и спектаклей запланированы в учреждениях культуры и по работе с молодежью с 20 декабря по 3 января. Праздничные программы пройдут в парках округа в декабре, а также в сквере Поколений и различных микрорайонах в ночь с 31 декабря на 1 января.

Во время торжественного зажжения главной новогодней елки откроется II фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Сказки планеты Земля». А в парке Талалихина запланированы креативные фестивали: «Новогодняя ярмарка» (3 января), «НеобыЧАЙный фестиваль» (8 января). В январе состоится и ежегодный фестиваль новогодних карнавальных костюмов.

Помимо этого, в парке Талалихина 5 января пройдет фестиваль «Ледовая феерия», а в сквере Поколений 7 января - традиционный Рождественский вечер с участием ведущих творческих коллективов округа. На бульваре Юности учреждения по делам молодежи организуют интерактивные программы.

В 3 парках культуры Подольска и на Дворцовой площади в Дубровицах в период со 2 по 6 января планируются к проведению интерактивные программы учреждений культуры для детей и взрослых.

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