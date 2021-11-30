РИАМО - 30 ноя. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны подготовить план действий в связи с появлением нового штамма коронавируса «омикрон», сообщает Газета.ru.

Глава государства поручил кабинету министров подготовить новый план действий по ситуации со штаммом «омикрон» в течение недели.

«Нужно быть готовыми к любому изменению штаммов коронавируса, повышать готовность системы здравоохранения», — отметил Путин.

Президент добавил, что в ближайшие недели станет понятно, как именно будет развиваться ситуация с новым штаммом вируса.

О появлении нового штамма коронавируса «омикрон» стало известно после сообщения британских ученых 24 ноября. Новый штамм имеет более высокую патогенность по сравнению с предыдущими разновидностями и, по словам ученых, представляет большую опасность.

Первые случаи заражения штаммом «омикрон» были зафиксированы в ЮАР и Гонконге, позднее случаи выявили в Бельгии, Израиле, Австралии, Германии, Великобритании, Нидерландах и ряде других государств. В России еще не выявили ни одного зараженного новым штаммом.

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