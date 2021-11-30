РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сразился с командой «Торпедо» в Нижнем Новгороде и проиграл со счетом 1:4, сообщается в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

Матч «Торпедо» – «Витязь» прошел 29 ноября в КРК «Нагорный» с участием 3,8 тыс. зрителей. «Торпедо» во второй раз оказалось сильнее «Витязя». Команда из Подольска завершила выездное турне практически в том же составе, только защитник Игорь Рыдченко сменил Артема Бородкина.

Начался матч с минуты молчания в память о юном воспитаннике московского «Динамо» Валентине Родионове. Канадец Энди Миле один выкатил на Илью Ежова, тот отразил, но защитник Евгений Лисовец успел наложить свою клюшку на клюшку канадца, и судья Оленин показал буллит – 1:0.

Самый реальный момент «Витязя» возник за 4 минуты до перерыва: в меньшинстве Кирилл Рассказов один выкатил на вратаря «Торпедо» Петра Кочеткова, однако вратарь парировал бросок.

Во втором периоде хозяева забросили дважды. Сперва Марек Хривик добил после отражения Ежовым – 2:0. Вскоре Иван Чехович в большинстве довел счет до угрожающего 3:0. У игроков «Витязя» мог забивать Никита Гончаров, но он не попал в открытую девятку, на острие атаки были Федор Малыхин, снова Рассказов и дважды Иван Зинченко.

Заключительная 20-минутка началась с четвертой шайбы хозяев, Ежова заменил Максим Клоберданец. Молодому вратарю несколько раз повезло, но и сам он проявил мастерство. Торпедовцы отбились в течение 40 секунд при игре «3 на 5», но едва у хозяев вышел четвертый, как Петр Кочетков ошибся при выбросе шайбы, и Степан Старков забросил первую шайбу за «Витязь».

«В этот вечер мы сыграли не так, как хотели. Очень много допускали моментов у своих ворот, особенно в меньшинстве. Проигрывали в движении, в быстроте принятия решений. Предупреждали игроков, что команда «Торпедо» дома играет лучше, чем в гостях. Однако стартовый период совсем не получился. Есть у нас заболевшие и травмированные. Но 4 звена выходят на лед, и, если в каждой смене все игроки качественно выполняют свою работу, мы вправе надеяться на другой результат», – сказал главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко.

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